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Аваков: В МВД начали работу над планом по «деоккупации» Донбасса
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Аваков: В МВД начали работу над планом по «деоккупации» Донбасса 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Уже летом у нас должен быть этот документ на руках. Он будет охватывать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана — освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан», — заявил Аваков.
По его словам, большую роль в этом играет информационная составляющая. К обсуждению плана, по словам министра, на каждом этапе работы над ним нужно привлекать общественность.
Аваков заявил, что разработчики плана и общественность должны в ближайшее время детально проработать все пункты плана и подать свои замечания.
«Мы должны быть готовы к тому, что нужно будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждое из наших подразделений должно ее понимать. У нас уже есть подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопрос безопасности, а и бытовые проблемы местного населения», — отметил Аваков.
Ранее министр заявлял о необходимости реализации в отношении Донбасса тактики мелких шагов, а не включения региона в состав Украины целиком и сразу.
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