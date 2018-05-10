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Полторак рассказал, как АТО повлияла на численность украинских вооруженных сил
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Полторак рассказал, как АТО повлияла на численность украинских вооруженных сил 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».
«Кардинально. На начало агрессии она составляла 145-155 тыс. человек, сейчас — 255 тыс. В том числе 250 тыс. — непосредственно представители Вооруженных сил, а 5 тыс. — представители Государственной службы транспорта, которая была передана в состав МО», — отметил Полторак.
По его словам, из этого количества только 18-20 тыс. — это военнослужащие срочной службы. Их призывают и готовят как мобилизационный ресурс и не привлекают к боевым действиям.
Ранее Полторак ранее рассказал о количестве потерь ВСУ в войне в Донбассе.
«С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери — это 2394 лица, и 938 — небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков», — заявил Полторак.
Также сообщалось, что статус участника боевых действий получило свыше 300 тыс. украинцев.
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