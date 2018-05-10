Следователи раскрыли коррупционные схемы на 15 предприятиях ВПК Украины

КИЕВ, 10 мая. / ТАСС /. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) раскрыли коррупционные схемы на 15 предприятиях военно-промышленного комплекса страны, ключевую роль в которых играли чиновники госструктур.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе бюро.

"На данный момент минимум на 15 предприятиях комплекса детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для возбуждения уголовных дел, — говорится в сообщении. — В результате этих действий, по предварительным оценкам детективов, интересам государства причинен ущерб на сумму свыше 620 млн гривен (более $26 млн) и $3 млн".

Ключевую роль в создании коррупционных схем на предприятиях комплекса играли чиновники госструктур. По данным НАБУ, каждый второй подозреваемый в преступлениях относится к этой группе.

В конце февраля газета The New York Times опубликовала статью, в которой власти Украины обвинялись в повсеместном распространение коррупции в стране, особенно в оборонном секторе. По данным издания, в 2013 году расходы Украины на нужды безопасности составляли 2,5% от ВВП, а теперь превышают 5%, что позволило довести объем этих закупок до $700 млн «Но прокачка таких огромных денег через руки украинских госчиновников и бизнесменов, часто являющихся одними и теми же людьми,

отбросила усилия по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, которые многие считают самыми опасными врагами Украины», — указала тогда газета.