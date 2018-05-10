На канале Порошенко объявили Украину «колыбелью всего»

«Есть структура — Московский патриархат — которая не хочет, чтобы Украина процветала и Украина существовала как государство. Украина — это колыбель всего», — сказал он.

«Это колыбель и христианства на Руси, государственничества, можно сказать, первой демократии — Филипп Орлик написал конституцию. И после Майдана у Украины есть шанс возродить и вернуть себе то право изначальной Руси, от которой все пошло, которое было украдено», — добавил Дмитриев.

Филипп Орлик — политический деятель Войска Запорожского, ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы . В 1710 году он составил политико-правовой проект, известный как Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского. По замыслу автора, шведский король Карл XII после победы в Северной войне должен был принять документ за услуги, оказанные казаками в помощь Швеции против России