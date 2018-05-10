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На канале Порошенко объявили Украину «колыбелью всего»
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На канале Порошенко объявили Украину «колыбелью всего» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Капеллан Украинской православной церкви Киевского патриархата Сергей Дмитриев в эфире 5 канала (принадлежит президенту страны Петру Порошенко) заявил, что Украина является «колыбелью всего». Видеозапись программы доступна на YouTube (с 14:00).
«Есть структура — Московский патриархат — которая не хочет, чтобы Украина процветала и Украина существовала как государство. Украина — это колыбель всего», — сказал он.
«Это колыбель и христианства на Руси, государственничества, можно сказать, первой демократии — Филипп Орлик написал конституцию. И после Майдана у Украины есть шанс возродить и вернуть себе то право изначальной Руси, от которой все пошло, которое было украдено», — добавил Дмитриев.
Филипп Орлик — политический деятель Войска Запорожского, ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы. В 1710 году он составил политико-правовой проект, известный как Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского. По замыслу автора, шведский король Карл XII после победы в Северной войне должен был принять документ за услуги, оказанные казаками в помощь Швеции против России.
В начале января украинская певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров — народа, населявшего территорию Южной Месопотамии (современный Ирак) вплоть до II тысячелетия до нашей эры. «Наши корни говорят о древнейших культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров… Да нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию!» — заявила она.
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