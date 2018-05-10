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Почти 11 тонн украинского сала уничтожил Россельхознадзор
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Почти 11 тонн украинского сала уничтожил Россельхознадзор 

BFM.RU 17 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Россельхознадзор обнаружил в Кривоносовском сельском поселении Россошанского района Воронежской области незаконно ввезенные в РФ 11 тонн украинского сала, которые затем уничтожил, сообщает ведомство.
«В автомобиле «Камаз» в пропиленовых мешках перевозилось сало свиное, общим весом 10,975 тонны, а также три мешка с семенами, общим весом 75 килограммов. На мешках имелись маркировочные ярлыки на украинском языке. Со слов владельца, данная продукция была перемещена с территории Украины незаконно. Пограничный наряд также установил, что след от колес «Камаза» ведет вглубь украинской территории», — говорится в сообщении.
Сотрудники Россельхознадзора изъяли продукцию, а сало проверили на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) — по итогам исследования специалисты получили отрицательный результат, передает РИА Новости.
«Во исполнение требований указа президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а также руководствуясь приказом Россельхознадзора, весь объем изъятой продукции уничтожен на ОАО «Ветсанутильзавод» Гремяченский». В отношении владельца продукции, подконтрольной госветнадзору, составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.
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