Почти 11 тонн украинского сала уничтожил Россельхознадзор

Россельхознадзор обнаружил в Кривоносовском сельском поселении Россошанского района Воронежской области незаконно ввезенные в РФ 11 тонн украинского сала, которые затем уничтожил, сообщает ведомство.

«В автомобиле «Камаз» в пропиленовых мешках перевозилось сало свиное, общим весом 10,975 тонны, а также три мешка с семенами, общим весом 75 килограммов. На мешках имелись маркировочные ярлыки на украинском языке. Со слов владельца, данная продукция была перемещена с территории Украины незаконно. Пограничный наряд также установил, что след от колес «Камаза» ведет вглубь украинской территории», — говорится в сообщении.

Сотрудники Россельхознадзора изъяли продукцию, а сало проверили на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) — по итогам исследования специалисты получили отрицательный результат, передает РИА Новости

«Во исполнение требований указа президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», а также руководствуясь приказом Россельхознадзора, весь объем изъятой продукции уничтожен на ОАО «Ветсанутильзавод» Гремяченский». В отношении владельца продукции, подконтрольной госветнадзору, составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.