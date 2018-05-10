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СБУ: Лидера украинских коммунистов Симоненко подозревают в подготовке госпереворота
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СБУ: Лидера украинских коммунистов Симоненко подозревают в подготовке госпереворота 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом Hromadske.ua сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 109 — «Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и ч.1 ст.111 — «Государственная измена» — Уголовного кодекса Украины.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили агитматериалы с запрещенной в стране коммунистической символикой.
«Следствие получило информацию о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины. Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии», — сообщил пресс-центр СБУ 8 мая.
По версии СБУ, эти материалы должны были распространять на День Победы «с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине».
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