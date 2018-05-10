СБУ: Лидера украинских коммунистов Симоненко подозревают в подготовке госпереворота

Об этом Hromadske.ua сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Симоненко допрашивают в рамках уголовного производства по ч.1 ст. 109 — «Действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и ч.1 ст.111 — «Государственная измена» — Уголовного кодекса Украины

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили агитматериалы с запрещенной в стране коммунистической символикой.

«Следствие получило информацию о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины. Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей компартии», — сообщил пресс-центр СБУ 8 мая.

По версии СБУ, эти материалы должны были распространять на День Победы «с целью дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине».