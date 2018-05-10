Главу компартии Украины допросили в СБУ по делу о госизмене

Как передает «Интерфакс», допрос Симоненко производится в рамках уголовного дела, заведенного по статьям УК Украины «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и «государственная измена».

Также СБУ сообщает, что Симоненко вызвали на допрос в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Во вторник, 8 мая в ходе обыска, проеденного СБУ у Симоненко, с агитматериалами был изъят пистолет АПС с глушителем, а также 120 патронов. Тогда же обыски прошли у руководителей КПУ в Киеве и области, во время которых обнаружены запрещенные в стране материалы с коммунистической символикой.

Отметим, в декабре 2015 суд Киева запретил деятельность КПУ в связи с декоммунизацией. Однако по украинскому законодательству решение суда может вступить в силу только после окончательного вердикта апелляционного суда, заседание которого еще не состоялось, потому КПУ номинально продолжает действовать на законных основаниях.