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Главу компартии Украины допросили в СБУ по делу о госизмене
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Главу компартии Украины допросили в СБУ по делу о госизмене 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Украина.ру
Председателя Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко допрашивают в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщила представитель ведомства Елена Гитлянская.
Как передает «Интерфакс», допрос Симоненко производится в рамках уголовного дела, заведенного по статьям УК Украины «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» и «государственная измена».
Также СБУ сообщает, что Симоненко вызвали на допрос в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.
Во вторник, 8 мая в ходе обыска, проеденного СБУ у Симоненко, с агитматериалами был изъят пистолет АПС с глушителем, а также 120 патронов. Тогда же обыски прошли у руководителей КПУ в Киеве и области, во время которых обнаружены запрещенные в стране материалы с коммунистической символикой.
Отметим, в декабре 2015 суд Киева запретил деятельность КПУ в связи с декоммунизацией. Однако по украинскому законодательству решение суда может вступить в силу только после окончательного вердикта апелляционного суда, заседание которого еще не состоялось, потому КПУ номинально продолжает действовать на законных основаниях.
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