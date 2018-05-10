Кочему Крым не ждет украинцев на отдых

Гражданам незалежной теперь проще попасть в Египет

Крым с нетерпением ждет лучшего «российского» туристического сезона, который связывает с открытием для легкового транспорта Крымского моста и появления нового терминала аэропорта в Симферополе. Корреспондент «КВ» при этом выяснил, что с украинской стороны «туристического прорыва» ждать не стоит. Потому что с каждым днем для украинцев все больше препятствий для посещения Крыма. Причем — со стороны Украины.

«Я не могу без Крыма! Египет пробовал — не в счет»— говорит мне мужик в очереди к границе на перешейке Чонгар. Разговор короткий: про дороги, очереди и штрафы. «Кресла для детей возьми, скорость не превышай, на сплошную даже не наезжай — встречи с ГИБДД не для наших автомобилей» — напутствовал меня сосед с номерами Запорожской области, с некоторой завистью посматривая на мои более «безопасные» — донецкие.

В 2017 году в Крым приехало 5.5 миллиона туристов, считается, что 500 тысяч из них были украинцами. Украинские официальные данные о количестве пограничных переходов в обе стороны дают такую статистику — 120 тысяч в прошедшем феврале, 126 — в марте, и традиционно в самые пиковые «августовские» — 359 тысяч (2017-й год). Сколько из этих людей — крымчан, которые едут посещать родственников и получать «безвизовые» украинские заграничные биометрические паспорта, а сколько украинских туристов с «материковой» пропиской, стороны особо не афишируют. Ров на границе не прокопали пока — и то спасибо!

Все остальные препятствия уже есть. «В июле тут можно в очереди стоять сутки-полтора». — лениво рассказывает перевозчик Рустем из Новоалексеевки. Этот поселок теперь — крайняя точка, куда доезжают украинские поезда на Крым — дальше только автомобилем, движение автобусов через границу запрещено. Перевозчики берут по 1000 рублей с человека до Симферополя, или за 6000 рублей предлагают «сдать» всю машину до Ялты. Все очень вежливые и предупредительные — «кормильцев» с каждым годом становится все меньше, постоянных клиентов здесь ценят.

«Третий год здесь работаю, пик проезжающих был летом 2016 года» — рассказывает украинский пограничник, проверяющий мой паспорт. Пограничники на украинской части перехода — главные. Тут ловят, в основном, не грузы, а людей — бывших военных, силовиков, чиновников, засветившихся на российских выборах в Крыму. Багажники проверяют часто просто взглядом на содержимое.

На российской части границы все наоборот — каждая машина отстаивает очередь и становится у «своей» лавки. На лавку выкладываются все содержимое багажника, все предметы из бардачка и полочек в машине высыпаются на сиденье, водитель рядом с машиной ставит запасное колесо. После этого наступает личный досмотр пассажиров и сумок. Украинцам, в основном, нельзя везти святое — сало, маринованное для шашлыка мясо, просто сырое мясо, любые овощи, фрукты, орехи. Короче, выезд «по-старому» на выходные к морю «погулять» — уже невозможен. На границе, если без очереди, проверка идет три часа. Еще в Крыму банки не меняют украинскую гривну, карточки международных банковских систем, выданные украинскими банками, не работают, ну и в сам банк на полуострове нужно еще успеть попасть с дороги — рубли надо менять заранее.

Через украинские посты, кстати, рубль тоже везти нельзя. Если ввозить в Украину без декларации можно до 10 тысяч евро и эта норма действует, то при выезде из Крыма эту норму нужно понимать буквально — евро можно, рубль нельзя! У меня как-то в 2015 году пытались конфисковать на Чонгаре «средства, превышающие 10 тысяч рублей». Потом я с помощью друзей разобрался, что ограничение украинского правительства действует на суммы рублей эквивалентным 10 тысячам гривен (сейчас 23000 рублей).

А еще в Крыму любая украинская машина — фактически вне закона. На Чонгаре международные «зеленые карты» страхования гражданской ответственности, конечно, продают. Примерно по 1300 рублей. Но при этом страховые агенты в красивых вагончиках честно предупреждают: «Страховку по ним вы никогда не получите! Это просто, чтоб не штрафовали в Крыму». Для Украины Крым оккупирован и никакие международные страховки там недействительны. По моим наблюдениям, такие «страховки» покупают очень редко, я видел всего одного «законопослушного» за два дня. Вот туристы и ездят по Крыму без страховки в расчете на милость встреченного инспектора.

В этих условиях в Крым едут в первую очередь те, кто без него не может. Родители везут детей с астматическими бронхитами на целебное море и рапные озера под Евпаторию и Саки, взгляд на переходе выхватывает инвалидные коляски путешествующих в санатории, людей с палочками, которые едут оздоравливаться в привычные лечебные места.

А отдыхающие на майские? «28 апреля в субботу в первый день праздников была очередь на въезд в Крым на четыре часа! А так все спокойно» — отозвался после праздников мой теперь уже большой знакомый — перевозчик Рустем.