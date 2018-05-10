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Лукашевич: доклады подтверждают ответственность Киева за большинство нарушений в Донбассе
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Лукашевич: доклады подтверждают ответственность Киева за большинство нарушений в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
ВЕНА, 10 мая. /ТАСС/. Доклады Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подтверждают, что за большинство нарушений режима прекращения огня в Донбассе ответственность несет Киев. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене.
"3 мая Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) зафиксировала более 1,2 тыс. взрывов на линии соприкосновения. Жители Донецка свидетельствовали наблюдателям, что обстрелы города не прекращаются на протяжении семи дней. Режим прекращения огня не соблюдается в районе Донецкой фильтровальной станции и на всех трех участках разведения сил. Доклады СММ подтверждают, что за большинство нарушений режима прекращения огня ответственность несут киевские силовики", — отметил Лукашевич.
Постпред РФ призвал СММ ОБСЕ не бояться давления со стороны принимающей стороны. «Необходимо оперативно проверять и включать в отчеты информацию обо всех случаях обстрелов населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Игнорировать обращения представителей Донецка и Луганска в такой ситуации недопустимо. Это противоречит требованию объективности и беспристрастности работы наблюдателей», — подчеркнул он.
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