Ещё
Лидера Компартии Украины допрашивают по подозрению в финансировании протестов Саакашвили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидера Компартии Украины допрашивают по подозрению в финансировании протестов Саакашвили 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко в связи с подозрениями относительно возможной причастности партии к финансированию массовых акций протеста под предводительством бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Об этом сообщило в четверг агентство УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
"10 мая лидер Компартии Петр Симоненко вызван на допрос в Главное управление СБУ по Киеву и Киевской области", — говорится в сообщении. Как отмечается в нем, Симоненко должны допросить по делу о якобы имевшем место финансировании КПУ «майдана Саакашвили». В самом СБУ пока не сообщают каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.
8 мая, накануне Дня Победы, Служба безопасности Украины уже проводила обыски в офисах партии, а также в квартирах Симоненко и лидера комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Тогда Служба безопасности объявила, что изъяла у лидера Компартии пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года министерство юстиции предприняло попытку запретить компартию. Однако это решение было оспорено коммунистами в судебном порядке. Разбирательство продолжается по сей день. Сейчас дело находится на рассмотрении в Конституционном суде, и до его решения партия продолжает действовать на законных основаниях.
ТАСС: последние новости
Курсанты из ДНР впервые приняли участие в параде Победы в Южной Осетии На Украине отметили День Победы беспорядками, задержаниями и депортацией журналистов Комплексы "Искандер" и системы "Ураган" впервые участвовали в параде во Владикавказе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции579
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1266
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала681
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение