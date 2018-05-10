Лидера Компартии Украины допрашивают по подозрению в финансировании протестов Саакашвили

Об этом сообщило в четверг агентство УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

"10 мая лидер Компартии Петр Симоненко вызван на допрос в Главное управление СБУ по Киеву и Киевской области", — говорится в сообщении. Как отмечается в нем, Симоненко должны допросить по делу о якобы имевшем место финансировании КПУ «майдана Саакашвили». В самом СБУ пока не сообщают каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.

8 мая, накануне Дня Победы, Служба безопасности Украины уже проводила обыски в офисах партии, а также в квартирах Симоненко и лидера комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Тогда Служба безопасности объявила, что изъяла у лидера Компартии пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти.