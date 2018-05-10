Лидера Компартии Украины допрашивают по подозрению в финансировании протестов Саакашвили 

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко в связи с подозрениями относительно возможной причастности партии к финансированию массовых акций протеста под предводительством бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Об этом сообщило в четверг агентство УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
"10 мая лидер Компартии Петр Симоненко вызван на допрос в Главное управление СБУ по Киеву и Киевской области", — говорится в сообщении. Как отмечается в нем, Симоненко должны допросить по делу о якобы имевшем место финансировании КПУ «майдана Саакашвили». В самом СБУ пока не сообщают каких-либо подробностей, ссылаясь на тайну следствия.
8 мая, накануне Дня Победы, Служба безопасности Украины уже проводила обыски в офисах партии, а также в квартирах Симоненко и лидера комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Тогда Служба безопасности объявила, что изъяла у лидера Компартии пистолет и агитационные материалы, направленные на насильственную смену власти.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года министерство юстиции предприняло попытку запретить компартию. Однако это решение было оспорено коммунистами в судебном порядке. Разбирательство продолжается по сей день. Сейчас дело находится на рассмотрении в Конституционном суде, и до его решения партия продолжает действовать на законных основаниях.