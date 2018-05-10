МИД: Москва возмущена беспорядками в День Победы на Украине 

Организаторы беспорядков в День Победы на Украине цинично попирают права граждан этой страны. Об этом информагентству ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
По словам дипломата, Киев «цинично попирает международные стандарты отношения к гражданам, к людям».
"Мы, естественно, будем открыто говорить о своем отношении к этим безобразным актам, — подчеркнул он. — Это очередное доказательство того, что киевская «майданная власть» по-прежнему не руководствуется здравым смыслом какой-то позитивной концепции в развитии отношений со своими соседями, в том числе с РФ". Это вызывает «чувство обоснованного возмущения», резюмировал Карасин.
Напомним, что накануне празднование Дня Победы на Украине сопровождалось беспорядками. Так, украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.
Кроме того, украинские власти депортировали в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Их обвинили в подготовке сюжетов, якобы дискредитирующих Киев перед мировым сообществом.
В свою очередь, ряд участников акции «Бессмертный полк», в том числе ее организатор Елена Бережная, были задержаны полицией за использование георгиевской ленты, ношение которой на территории Украины преследуется по закону.