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Замглавы МИД РФ заявил, что Москва возмущена беспорядками в День Победы на Украине
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Замглавы МИД РФ заявил, что Москва возмущена беспорядками в День Победы на Украине 

ТАСС 2 часа назад
БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Москва возмущена беспорядками в День Победы на Украине, организаторы которых цинично попирают права граждан этой страны. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы, естественно, будем открыто говорить о своем отношении к этим безобразным актам, — подчеркнул дипломат. — Это очередное доказательство того, что киевская «майданная власть» по-прежнему не руководствуется здравым смыслом какой-то позитивной концепции в развитии отношений со своими соседями, в том числе с РФ. Она цинично попирает международные стандарты отношения к гражданам, к людям".
"Это вызывает у нас чувство обоснованного возмущения", — добавил замминистра.
Накануне на Украине массово отметили День Победы, однако традиционно не обошлось без беспорядков. Так, украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала и депортировала в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву за подготовку сюжетов, якобы дискредитирующих Киев перед мировым сообществом. В свою очередь, ряд участников акции «Бессмертный полк», в том числе ее организатор Елена Бережная, были задержаны полицией за использование «запрещенной символики» — георгиевской ленты.
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