На Украине отметили День Победы беспорядками, задержаниями и депортацией журналистов

КИЕВ, 9 мая. / ТАСС /. На Украине массово отметили День Победы или, как он теперь официально называется, День победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако традиционно не обошлось без беспорядков. Согласно официальным данным, 9 Мая в государстве прошло около 1600 мероприятий, участие в которых приняли более 460 тысяч человек.

Официальная часть

Празднование Дня Победы в украинской столице началось с возложения цветов руководством государства у Вечного огня в столичном Парке Вечной Славы. В торжествах приняли участие президент страны Петр Порошенко , премьер-министр Владимир Гройсман , представители правительства страны и силовых структур, духовенства, а также ветераны войны.

Порошенко, выступая с торжественной речью по случаю годовщины Победы, кроме прочего, в том числе и антироссийской риторики, заявил о главной роли украинского солдата в борьбе с фашистами. «Маршалы и генералы, украинцы по происхождению, возглавляли почти половину из пятнадцати фронтов, среди советского генералитета периода Второй мировой войны — около трехсот украинцев. Но по моему глубокому убеждению, нацизм победил прежде всего украинский солдат, — отметил президент. — Без миллионов солдат, солдат-украинцев Вторая мировая война не закончилась бы, скорее всего, это продолжалось бы гораздо дольше».

Ранее в рамках общегосударственной политики «декоммунизации» на Украине был принят закон, который отменил указ «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Теперь 9 Мая называется «Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне». На Украине больше не используется термин «Великая Отечественная война» и запрещается использование советской символики.

"Бессмертный полк"

Самым массовым мероприятиям на Украине, несмотря на то, что его идея не поддерживается центральной властью, уже не первый год стал «Бессмертный полк», однако и эта акция имеет иное официальное название — «Никто не забыт. Ничто не забыто». Шествие людей с портретами воевавших родственников началось в 10:00 от станции метро «Арсенальная» в центре Киева. В акции приняли участие, по разным данным, от 2 до 3,5 тыс. человек. Традиционно акция проходила в неспокойной обстановке, поэтому порядок обеспечивали несколько тысяч полицейских, но без потасовок не обошлось.

Скандирующим «Фашизм не пройдет!» участникам шествия — в основном людям пожилого возраста — резко отвечали присутствующие там радикалы, которые пытались их перекричать и прекратить лозунги. Серьезная потасовка произошла возле Парка Славы, где около 20 человек выкрикивали оскорбления в адрес лидеров «Оппозиционного блока», которые находились во главе колонны, радикалы также пытались устроить драку, но их оттеснили полицейские и провели с ними беседы. После этого участникам шествия удалось дойти до его финальной точки и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

В ходе акции полиция задержала пять человек, в числе которых была одна из главных ее организаторов — директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная . Согласно официальным сообщениям, она была доставлена в районное управление полиции за «запрещенную символику — георгиевскую ленту — и сопротивление полиции». Сотрудники правоохранительных органов пообещали отпустить ее после составления административных протоколов. В целом, как утверждает руководитель киевской полиции Андрей Крищенко , «запрещенной символики» в этом году в ходе празднования 9 Мая «было намного меньше, чем в прошлом».

Использование георгиевской ленты на Украине было запрещено на законодательном уровне 15 июня 2017 года. За публичную демонстрацию ленты предполагается штраф от 850 гривен до 2550 гривен (от $32 до $96) и ее конфискация. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на срок до 15 суток. Такое наказание не касается ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также экспозиций музеев.

В противовес акции «Бессмертный полк» члены запрещенной в РФ организации «Братство» планировали в среду пройти с портретами «дедов и прадедов из дивизии „Галичина“ (входила в состав войск СС нацистской Германии — прим. ТАСС), однако на шествие не вышли. В то же время украинские радикалы из организации С14 (»Сич") облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева , когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.

День Победы и свобода слова

Спецслужба обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. По данным ведомства, Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева — в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

В течение всего праздничного дня наблюдалось обострение ситуации вокруг украинского телеканала «Интер». Представители ультраправой партии «Национальный корпус» (организация запрещена в РФ) утром заблокировали в Киеве редакцию канала, чтобы не допустить показ в эфире вечернего концерта в честь Дня Победы, заявив, что в нем содержится «пропагандистский, антиукраинской контент».

В проморолике предстоящего концерта ко Дню Победы на «Интере» его ведущие комментируют процесс «декоммунизации» на Украине, в частности, отмечая, что «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».

В итоге возле здания «Интера» в Киеве собрались около 50 человек, они установили две палатки с символикой Нацкорпуса, а также обклеили стены здания листовками с лозунгом «Сделаем „Интер“ украинским! „Интер“ будет наш!». Радикалы заблокировали канал на вход и выход. Полиция и Нацгвардия взяли здание под усиленную охрану.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал телеканал «Интер» внести изменения в свою программу ко Дню Победы и прекратить «раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды». Нацсовет неоднократно выносил предупреждения «Интеру», а также штрафовал один из самых рейтинговых на Украине телеканалов за демонстрацию советских фильмов. «Интер» не раз становился объектом нападений радикалов, обвиняющих его журналистов в «антигосударственной позиции», самым крупным был погром осенью 2016 года.

"Интер" входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу

Ситуация в регионах

Не совсем спокойно День Победы прошел и в других регионах Украины. В основном происшествия были связаны с задержанием людей, которые вышли на улицу с той или иной символикой.

Житомире во время массовой акции ко Дню Победы мужчина поднял голубой флаг с надписью «На Москву !», а затем попытался установить его на танке-памятнике. Ситуация закончилась потасовкой и в итоге задержанием мужчины с флагом.

В Одессе сотрудники местной полиции устроили погоню за автомобилем, на котором был установлен флаг с серпом и молотом и надписью «На Берлин!». Полиции удалось догнать автомобиль и задержать водителя. Согласно украинскому законодательству, ему грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение закона о «декоммунизации».

Во Львове на территории воинских захоронений «Марсово поле» полиция задержала 80-летнего мужчину в футболке с надписью «СССР». Его доставили в полицию, но после беседы отпустили.

Всего в разных областях Украины во время мероприятий по случаю Дня Победы сотрудники полиции, согласно официальным данным, задержали 28 человек.