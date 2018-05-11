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В Киеве подготовят памятки для украинцев на ЧМ по футболу в России
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В Киеве подготовят памятки для украинцев на ЧМ по футболу в России 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) совместно с Министерством иностранных дел страны создадут памятки для украинских болельщиков, которые поеду на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом сообщает УНН.
"Я думаю, что мы такие рекомендации отработаем совместно с Министерством иностранных дел, а также с другими заинтересованными ведомствами … по крайней мере то, что может быть полезным при возникновении каких нестандартных ситуаций", — рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян.
Также функционер отметил, что существуют определенные риски для украинских граждан, которые планирует посетить Россию на время чемпионата мира.
Ранее Министерство внутренних дел Украины выступило со специальным распоряжением, согласно которому болельщиков, «незаконно посещавших Крым», не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве.
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