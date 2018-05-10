Депутат от Крыма: «охота» на крымчан уничтожает остатки лояльности к Киеву

Выступая в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ, российский постпред отметил, что на Украине устроили настоящую охоту за крымчанами.

"Двадцать третьего апреля на украинско-российской границе на КПП «Чонгар» была задержана руководитель регионального отделения российской организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол по абсурдным обвинениям в организации подрывной деятельности. В заложниках на Украине остается капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко . Слушания по сфабрикованному против него уголовному делу продолжаются. Россиянину запрещают вернуться на Родину. Требуем немедленного освобождения российских граждан", — заявил дипломат.

"Киев постоянно меняет тактику в отношении полуострова. Сначала это были блокады, затем диверсионные акты. Нерезультативность первого и второго сподвигла украинских стратегов на «сезон охоты» на жителей полуострова. Надо признать, что на сегодняшний день это дало определенный результат и потешило самолюбие украинских политиканов. Действительно, каждый задержанный на территории Украины крымчанин — это трагедия для его семьи и близких. И все же, следует признать, что охота на человека не принесет стратегических выигрышей. А вот последние очаги лояльности к украинскому режиму уничтожит окончательно", — уверен Руслан Бальбек.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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