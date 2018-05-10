Шут гороховый: кривляка Порошенко странно позаигрывал с Макроном 

Петр Порошенко вновь удивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление, что президент Украины был нетрезв, приветствуя канцлера Германии и главу Франции.
В Германии прошла встреча между Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На кадрах протокольной съемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкие движения выдают в нем не совсем адекватного человека.
Поздоровавшись с президентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чего ловит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическое трио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть не опускает галстук в стоящую достаточно далеко от края, чашку.
Что касается, деловой составляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные для них вопросы: российский газопровод «Северный поток — 2», не дающий покоя Киеву и введение миротворцев в Донбасс.
Масштабный российско-европейский проект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранее намеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладки газопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом".
Ангела Меркель неоднократно давала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-за того, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересы в плане прокладки «Северного потока -2» перед США.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. «После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями — президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI», — написал он в Twitter.