Шут гороховый: кривляка Порошенко странно позаигрывал с Макроном

В Германии прошла встреча между Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном Ангелой Меркель . На кадрах протокольной съемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкие движения выдают в нем не совсем адекватного человека.

Поздоровавшись с президентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чего ловит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическое трио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть не опускает галстук в стоящую достаточно далеко от края, чашку.

Что касается, деловой составляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные для них вопросы: российский газопровод «Северный поток — 2», не дающий покоя Киеву и введение миротворцев в Донбасс.

Масштабный российско-европейский проект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранее намеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладки газопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом"

Ангела Меркель неоднократно давала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-за того, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересы в плане прокладки «Северного потока -2» перед США