Ещё
Шут гороховый: кривляка Порошенко странно позаигрывал с Макроном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шут гороховый: кривляка Порошенко странно позаигрывал с Макроном 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Петр Порошенко вновь удивил своим странным поведением на встрече с мировыми лидерами. Создается впечатление, что президент Украины был нетрезв, приветствуя канцлера Германии и главу Франции.
В Германии прошла встреча между Петром Порошенко, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. На кадрах протокольной съемки видно, что лидер Незалежной ведет себя как-то странно: ужимки и неловкие движения выдают в нем не совсем адекватного человека.
Поздоровавшись с президентом Франции, Порошенко делает попытку расцеловаться с ним, после чего ловит на себе удивленный взгляд Ангелы Меркель. Надо отметить, что все это политическое трио ведет себя довольно странно. Макрон, к примеру, садясь за стол, чуть не опускает галстук в стоящую достаточно далеко от края, чашку.
Что касается, деловой составляющей переговоров, то лидеры трех стран обсуждали уже традиционные для них вопросы: российский газопровод «Северный поток — 2», не дающий покоя Киеву и введение миротворцев в Донбасс.
Масштабный российско-европейский проект по доставке газа в страны Старого Света, между тем, реализуется по ранее намеченному плану. Берлин уже выдал все необходимые разрешения для прокладки газопровода и даже начал его строить совместно с "Газпромом".
Ангела Меркель неоднократно давала понять, что не собирается отказываться от выгодного проекта только из-за того, что Порошенко что-то не понравилось. Также Германия отстаивала свои интересы в плане прокладки «Северного потока -2» перед США.
Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал успешными переговоры Порошенко, Меркель и Макрона. «После успешных трехсторонних переговоров президент Петр Порошенко делится отличным настроением с нашими друзьями — президентом Литвы Далей Грибаускайте и его величеством королем Испании Фелипе VI», — написал он в Twitter.
Дни.ру: последние новости
"Деваться некуда": российский политик заявил о скором возврате Крыма Украине Россия начала нещадно мстить Украине за притеснение Крыма Украинский певец свински обошелся с россиянами на Евровидении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение900
Клейменов больше не будет вести программу «Время»75
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала195
Асад ответил Трампу на оскорбление25
У Задорнова нашли второе завещание16
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение