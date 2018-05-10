В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины

Ранее правительство Украины утвердило новый бренд страны. Всего было представлено шесть вариантов, которые разрабатывались почти год при помощи специалистов из Великобритании . Конкурс выиграл логотип с надписью «Ukraine NOW» черным цветом на фоне цветов украинского флага.

У многих пользователей соцсетей выбор чиновников вызвал вопросы. Украинский политолог Димтрий Корнейчук назвал его «убожеством», отметив, что подобное «за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа».

В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип создавался дизайнерами.

Некоторые пользователи Twitter обвинили создателей бренда в плагиате.

Наименование «бренда» Ukraine Now практически дословно копирует Russia Today . Хоть что-то своё в состоянии придумать?

— Gothic World (@acisveras) 10 мая 2018 г.

​Другие уверены, что бренд сумеет завоевать популярность в Сети, но не в том контексте, который интересен украинскому правительству.

Кабмин Украины утвердил бренд Ukraine NOW для популяризации в мире. Это же сколько мемасиков теперь под этим брендом будет!

— Айболит (@ajbolit_limpopo) 10 мая 2018 г.