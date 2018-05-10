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В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины
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В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли новый бренд «Ukraine NOW» ("Украина сейчас" — Прим. ред.), разработанный для популяризации страны в мире.
Ранее правительство Украины утвердило новый бренд страны. Всего было представлено шесть вариантов, которые разрабатывались почти год при помощи специалистов из Великобритании. Конкурс выиграл логотип с надписью «Ukraine NOW» черным цветом на фоне цветов украинского флага.
У многих пользователей соцсетей выбор чиновников вызвал вопросы. Украинский политолог Димтрий Корнейчук назвал его «убожеством», отметив, что подобное «за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа».
В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип создавался дизайнерами.
"Гройсман сам нарисовал. Жадность она такая. Подзаработать-то хочется", — написала Елена Кузина.
Некоторые пользователи Twitter обвинили создателей бренда в плагиате.
Наименование «бренда» Ukraine Now практически дословно копирует Russia Today. Хоть что-то своё в состоянии придумать?
— Gothic World (@acisveras) 10 мая 2018 г.
​Другие уверены, что бренд сумеет завоевать популярность в Сети, но не в том контексте, который интересен украинскому правительству.
Кабмин Украины утвердил бренд Ukraine NOW для популяризации в мире. Это же сколько мемасиков теперь под этим брендом будет!
— Айболит (@ajbolit_limpopo) 10 мая 2018 г.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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