В Сети высмеяли новый бренд Украины

В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины

Пользователи соцсетей высмеяли новый бренд "Ukraine NOW" (" Украина сейчас" — Прим. ред.), разработанный для популяризации страны в мире.

Ранее правительство Украины утвердило новый бренд страны. Всего было представлено шесть вариантов, которые разрабатывались почти год при помощи специалистов из Великобритании . Конкурс выиграл логотип с надписью "Ukraine NOW" черным цветом на фоне цветов украинского флага.

У многих пользователей соцсетей выбор чиновников вызвал вопросы. Украинский политолог Димтрий Корнейчук назвал его "убожеством", отметив, что подобное "за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа".

В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип создавался дизайнерами.

"Гройсман сам нарисовал. Жадность она такая. Подзаработать-то хочется", — написала Елена Кузина.

Некоторые пользователи Twitter обвинили создателей бренда в плагиате.

Наименование "бренда" Ukraine Now практически дословно копирует Russia Today. Хоть что-то своё в состоянии придумать?— Gothic World (@acisveras) 10 мая 2018 г.