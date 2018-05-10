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В Сети высмеяли новый бренд Украины
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В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ТАСС
Пользователи соцсетей высмеяли новый бренд "Ukraine NOW" ("Украина сейчас" — Прим. ред.), разработанный для популяризации страны в мире.
Ранее правительство Украины утвердило новый бренд страны. Всего было представлено шесть вариантов, которые разрабатывались почти год при помощи специалистов из Великобритании. Конкурс выиграл логотип с надписью "Ukraine NOW" черным цветом на фоне цветов украинского флага.
У многих пользователей соцсетей выбор чиновников вызвал вопросы. Украинский политолог Димтрий Корнейчук назвал его "убожеством", отметив, что подобное "за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа".
В комментариях к его посту подписчики выразили сомнение в том, что логотип создавался дизайнерами.
"Гройсман сам нарисовал. Жадность она такая. Подзаработать-то хочется", — написала Елена Кузина.
Некоторые пользователи Twitter обвинили создателей бренда в плагиате.
​Другие уверены, что бренд сумеет завоевать популярность в Сети, но не в том контексте, который интересен украинскому правительству.
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