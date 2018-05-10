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Киев придумал бренд для продвижения страны
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Киев придумал бренд для продвижения страны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Кабмин Украины одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine Now UA («Украина сейчас»), который должен стать основным инструментом презентации страны в мире.
«Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина сейчас». Работа завершена. Это будет брендом Украины в мире», — приводит пресс-служба кабмина слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
На основе бренда планируется разработать «модульный бренд-бук, который станет своего рода единым голосом Украины по всему миру».
Отмечается, что логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций, но даже «как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов».
«Мы сделали хороший шаг для начала брендирования нашей страны. Хочу поблагодарить всех за работу. С сегодняшнего дня в Украине появился свой бренд», — заключил Гройсман.
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