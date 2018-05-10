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Россия считает важным закрепить формулу Штайнмайера о статусе Донбасса
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Россия считает важным закрепить формулу Штайнмайера о статусе Донбасса 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия считает важным зафиксировать на бумаге формулу Штайнмайера о наделении Донбасса особым статусом и о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов, заявил на пресс-конференции и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой.
Он сообщил, что на переговорах в четверг обсуждалось наполнение возможной встречи глав МИД в нормандском формате (в этот по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина).
"У германских коллег есть собственные идеи. Мы сказали, что министры, конечно, если они встретятся, обязаны, как минимум, завершить то, что было поручено тремя президентами и канцлером еще полтора года назад в Берлине — а именно добиться согласия на разведение сил и средств в станице Луганской, чему сейчас препятствует украинская сторона вопреки многократным подтверждениям ОБСЕ о возможности это сделать", — сказал Лавров.
"И второе — зафиксировать на бумаге так называемую формулу Штайнмайера о наделении Донбасса особым статусом и о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов. Это тот минимум, без которого, наверное, министры не могут отчитаться перед лидерами о том, что они выполняют свои функции добросовестно", — подчеркнул и.о. главы МИД РФ.
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