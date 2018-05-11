Киев заявляет о победе в споре с Россией о крымских активах 

Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить почти 160 млн долларов группе украинских компаний за потерянные активы на полуострове, утверждают сами истцы. Суд решение действительно вынес, но оно пока не опубликовано. В Кремле уже заявили, что Россия не является стороной этого разбирательства. Восемнадцать украинских компаний и одно физлицо требовали от России примерно 220 млн долларов за ряд жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму. Они потеряли контроль над этими активами после воссоединения Крыма с Россией.
Арбитры иск удовлетворили, хотя и несколько снизили размер компенсации. В сообщении одного из истцов, группы «1+1 медиа», основным владельцем которой является Игорь Коломойский, отмечается, что это первое решение суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию за крымские активы. Станет ли оно поводом для массовой подачи исков к России?
Вадим Карасев украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» «Если сторонние наблюдатели, которые не участвовали в подаче этих исков, увидят, что вот эти решения третейского суда для России не являются императивом к исполнению, то тогда увидят, что в этом нет особого смысла, и как-то можно будет договариваться по-другому, без судебных исков через какие-то другие каналы. А, если увидят, что здесь можно получить компенсации хотя бы частично — это большие суммы — но тогда, конечно же, стимул к тому, чтобы забросать, закидать исками в международные судебные инстанции Российскую Федерацию, конечно, такие стимулы только усилятся».
Информационную волну поднял «Нафтогаз Украины», сообщивший в своем Twitter о данном решении суда. Компания сама судится с Россией из-за крымской компании «Черноморнефтегаз», за которую требует 8 млрд долларов. Возникло впечатление, что иск «Нафтогаза» тоже удовлетворен. На самом деле, решение по нему ожидается не раньше I квартала следующего года, пояснили позже в Киеве. Чем руководствовался суд, обязав Россию выплатить компенсацию за крымские активы?
Тимур Хутов адвокат «Мотивация этого решения — это утраченные в Крыму активы после присоединения полуострова к РФ. На минуточку, это не военная аннексия, а абсолютно добровольный референдум жителей этого региона, которые пожелали таким образом выразить свою волю. И здесь по логике и смыслу закона, целесообразно было бы предъявлять иск не к РФ, а к жителям Крымского полуострова. Но поскольку Украина понимает, что, с этой стороны, она ничего не выиграет ни в материальном, ни в репутационном плане, ну это на грани абсурда, то, естественно, крайним в очередной раз попытались сделать нашу страну».
Россия в процессе по иску украинских инвесторов никак не участвовала, так как не признала подсудность этого дела в третейском суде Гааги. В Киеве утверждают, что арбитры признали ответственность Москвы за действия в Крыму на основе соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией. При этом входящая в «1+1 медиа» служба новостей ТСН, ссылаясь на релиз защищающей интересы истцов юристов, отмечает высокую вероятность отказа России от выплаты компенсации. Будут ли истцы пытаться принудительно исполнить решение Гаагского суда?
Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal «Они, безусловно, будут это делать. И мы пройдем все те процедуры, которые чуть ли не ежегодно, о которых мы слышим применительно к различным процессам против Российской Федерации, когда различные граждане, компании судятся и успешно выигрывают третейские суды против России. Ну, последний раз была громкая история с акционерами ЮКОСа, которые выиграли в том же самом суде Гааги. Кстати говоря, Россия успешно оспорила состоявшееся решение. Как раз в том числе по юрисдикционным основаниям в государственном суде Гааги».
Вариантов получить через суд компенсацию за крымские активы не слишком много. Согласно международному праву, подавать иски к России в государственные суды других стран украинские инвесторы не могут. Есть международный суд ООН, но он рассматривает споры только между государствами. Остаются только арбитражные суды. Но шансов там тоже немного. Это подтверждает пример акционеров ЮКОСа, которые, похоже, оставили все попытки взыскать с России 50 млрд долларов по решению третейского суда, которое было вынесено почти четыре года назад. Сейчас это дело находится в апелляционном суде Гааги.