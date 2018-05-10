Познер призвал задуматься, почему нас боятся

НАТО на наших границах, это правда, но я этого не говорил. Это важно. Прибалтика боится нас, — это же не придумано. Они на самом деле считают, что мы можем на них напасть. Раз мы взяли Крым, раз мы с Украиной никак не можем прекратить… — почему бы нам не напасть на них? Мы же хотим восстановить Советский Союз, — они так искренне считают!», — говорится в размещенном на сайте «Познер. Онлайн» сообщении.

Журналист предложил задуматься, почему Прибалтика боится Россию:

«Если у нас нет таких намерений, если мы не собираемся ничего этого делать, — почему же нас боятся? Надо задавать себе этот вопрос. Что они — дураки? Или их всех обманули так легко?».

Ранее Владимир Познер цитировал знакомого высокопоставленного чиновника, говорящего о том, что Запад боится Россию.