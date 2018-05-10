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Лукашевич: процесс политического урегулирования в Донбассе зашел в тупик
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Лукашевич: процесс политического урегулирования в Донбассе зашел в тупик 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. Процесс политического урегулирования ситуации в Донбассе находится в тупике, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Процесс политического урегулирования в тупике. Представители Киева блокируют работу политической подгруппы Контактной группы. На заседании 4 мая в Минске украинская сторона вновь отказалась подтвердить порядок введения в действие Закона об особом статусе по «формуле Франка-Вальтера Штайнмайера», сопрягающей этот процесс с местными выборами", — заявил дипломат на заседании постсовета ОБСЕ.
Лукашевич отметил, что закон «о реинтеграции Донбасса» легализовал преследование лиц в связи с событиями в регионе, на последнем заседании Контактной группы киевские переговорщики вновь «заматывали» согласование обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».
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