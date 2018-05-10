Лукашевич: процесс политического урегулирования в Донбассе зашел в тупик

"Процесс политического урегулирования в тупике. Представители Киева блокируют работу политической подгруппы Контактной группы. На заседании 4 мая в Минске украинская сторона вновь отказалась подтвердить порядок введения в действие Закона об особом статусе по «формуле Франка-Вальтера Штайнмайера », сопрягающей этот процесс с местными выборами", — заявил дипломат на заседании постсовета ОБСЕ.

Лукашевич отметил, что закон «о реинтеграции Донбасса» легализовал преследование лиц в связи с событиями в регионе, на последнем заседании Контактной группы киевские переговорщики вновь «заматывали» согласование обмена удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».