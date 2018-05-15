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АТОР ожидает рост самостоятельного турпотока в Крым минимум на 10% вследствие открытия моста
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АТОР ожидает рост самостоятельного турпотока в Крым минимум на 10% вследствие открытия моста 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Газета "Труд"
Самостоятельный туристический поток в Крым может вырасти минимум на 10% как следствие открытия моста через керченский пролив, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«По осторожным оценкам, в самостоятельном сегменте турпоток может вырасти как минимум на 10%, однако эта цифра может быть и выше — за счет увеличения количества краткосрочных посещений Крыма жителями Краснодарского края (в том числе без ночевки)», — говорится в сообщении организации.
В настоящий момент в Крым, не пересекая территорию Украины, можно попасть с помощью паромной переправы, а также самолетом.
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая.
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