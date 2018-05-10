ЛНР обвинила Киев в создании искусственных очередей на КПП в Донбассе

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властями территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП «Станица Луганская». Движения транспорта на данном участке нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.

"С начала так называемой операции объединенных сил украинское командование первым делом организовало на контрольных пунктах въезда-выезда систему заработка с последующей передачей денег вышестоящему командованию. Так, на КПП Станица Луганская военнослужащие 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в искусственно созданных с их стороны очередях предлагают гражданам «быстро пройти» через КПП за «символическое» вознаграждение", — рассказал Марочко.