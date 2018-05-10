Приехавшему в Польшу украинцу проломили голову

Польше местные жители напали на трех граждан Украины и жестоко избили одного из них. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает «Польское радио» в четверг, 10 мая.

Инцидент произошел 3 мая в селе Глоскув, недалеко от Варшавы . Украинцы возвращались в съемное жилье из магазина — на выходе из него их задел незнакомый мужчина. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка, в ходе которой поляк заявил, что знает, где живут приезжие. После этого он позвонил кому-то по телефону.

Через несколько минут путь направлявшимся домой украинцам перегородили два автомобиля, из них вышли 6-7 мужчин, достали из багажников бейсбольные биты и напали на них. Двум приезжим удалось сбежать, третьего поляки догнали и жестоко избили. Во время избиения у украинца случился эпилептический приступ, в больницу его привезли с проломленным черепом, множественными кровоизлияниями и откушенным языком. Он также был нетрезв, поэтому допросить его не смогли.

Расследованием произошедшего занялась полиция, правоохранители ведут поиск нападавших. Версия о том, что главной причиной избиения стала межнациональная ненависть, не считается приоритетной.

В марте в польском Вроцлаве двое местных жителей совершили нападение на украинца из-за его национальности в одном из городских трамваев. По информации Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, двое нападавших выкрикивали оскорбления в адрес украинца, а затем избили его. Пострадавшего обозвали «украинской шлюхой», «долбаным гомосексуалистом», а также рекомендовали вернуться на Украину.

20 февраля стало известно о жителе Польши, который избил двоих украинцев в автобусе в Варшаве. Нападение было совершено из-за национальности пострадавших, местный житель сопровождал свои действия требованиями к украинцам покинуть Польшу. Мужчина был задержан полицией за нападение на украинцев, отделавшихся синяками и травмами головы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.