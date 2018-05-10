Сергей Сергиенко: Порошенко идет по пути Ющенко — «Украинская правда»

Итак, еще один рейтинг, теперь от КМИС, подтвердил: Порошенко не просто проиграет выборы. Даже если он чудом выйдет во второй тур, то проигрывает всем без исключения, вплоть до Бойко с Рабиновичем. И хотя сейчас в моде шутить про «платную социологию», этот смех не меняет реальность.

…Мне совсем не нравятся сравнения Порошенко и Януковича. Это нечестно, необъективно и так далее, эпитеты подберете сами. (Каюсь, у самого иногда проскальзывает, но каждый раз когда это происходит, подчеркиваю, что речь идет лишь об эпизоде, и этих президентов категорически нельзя ставить на одну ступень).

Но есть другое сравнение, которое все больше подходит к пятому президенту Украины

Его аналогом в украинской истории понемногу становится Ющенко . Ежемесячно общих черт появляется больше и больше. Это и неразборчивость в кадрах, и коррупция новой версии «любих друзів», и пустые обещания… Хорошо хоть войны с премьером ему удалось избежать.

… Но очень скоро ПАП (Петр Алексеевич Порошенко — Ред.) придется сдать главный экзамен, который определит его историческую судьбу: или Порошенко берет на себя роль Ющенко-2, или все же решает избавиться от этой участи.

В 2009 году я как спецкор «Комерса» писал об Администрации президента и тогдашнем президенте Викторе Ющенко. Очень хорошо помню настроения на Банковой того времени.

Это может казаться странным и алогичным, но уверяю: тогда команда Банковой под чутким руководством Веры Ивановны Ульяченко и Валентины Степановны Руденко РЕАЛЬНО И ИСКРЕННЕ ВЕРИЛА в то, что Ющенко будет переизбран на второй срок. Нет, они не тупо отмывали бабло на кампанию (хотя как без этого, конечно). Они реально работали «на победу» и при этом действительно верили, что смогут выиграть выборы, пройдя во второй тур! У них была стратегия, сердцем которой был выход Ющенко во 2-й тур против Януковича. И этой верой они заразили не только самого ВАЮ (Виктора Андреевича Ющенко — Ред.), но и многих на Банковой. И да, они тоже не верили в рейтинги.

Тогда эта стратегия вызвала у посторонних шок из-за ее бессмысленности, но она была. В то время как 90% избирателей смеялись и плевались в адрес дискредитированного президента, он и дальше видел искаженную картину мира и отчаянно боролся за свою победу на выборах президента.

Вернемся в 2018 год. Ситуация сейчас очень отличается от того, что мы имели в 2009, но по рейтингам относительно доверия общества первому лицу — очень похожа.

Хватит ли у Порошенко смелости и политического ума признать эту реальность? Лично я этого не знаю. Но четко осознаю: если он не признает реалий, то повторит путь Ющенко.

Чтобы только не пришел на этом пути к новому президентству Януковича…