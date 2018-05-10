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«Нормандская четверка» готовится ко встрече на уровне министерств
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«Нормандская четверка» готовится ко встрече на уровне министерств 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Заместитель главы внешнеполитического ведомства Министерства иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что «нормандская четверка» готовится ко встрече, в которой примут участия главы МИД. Об этом пишет "ТАСС".
Отмечается, что пока подготовка находится исключительно на уровне разговоров, так что даже приблизительной даты встречи в настоящий момент нет.
Вместе с тем в немецком Ахене 9 и 10 мая проходят переговоры лидеров представителей трех стран из «нормандской четверки», а именно Германии, Франции и Украины. Россия не была приглашена.
"Нормандский формат" ведет работу по урегулированию конфликта на востоке Украины, который начался в апреле 2014 года.
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