«Нормандская четверка» готовится ко встрече на уровне министерств

Отмечается, что пока подготовка находится исключительно на уровне разговоров, так что даже приблизительной даты встречи в настоящий момент нет.

Франции и Украины. Вместе с тем в немецком Ахене 9 и 10 мая проходят переговоры лидеров представителей трех стран из «нормандской четверки», а именно Германии Россия не была приглашена.

"Нормандский формат" ведет работу по урегулированию конфликта на востоке Украины, который начался в апреле 2014 года.