«Нормандская четверка» готовится ко встрече на уровне министерств 

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Министерства иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что «нормандская четверка» готовится ко встрече, в которой примут участия главы МИД. Об этом пишет "ТАСС".
Отмечается, что пока подготовка находится исключительно на уровне разговоров, так что даже приблизительной даты встречи в настоящий момент нет.
Вместе с тем в немецком Ахене 9 и 10 мая проходят переговоры лидеров представителей трех стран из «нормандской четверки», а именно Германии, Франции и Украины. Россия не была приглашена.
"Нормандский формат" ведет работу по урегулированию конфликта на востоке Украины, который начался в апреле 2014 года.