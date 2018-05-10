Мусор из Украины перекрыл реку в Словакии

В устье реки Бодрог в Словакии образовалась огромная пробка из мусора и бытовых отходов из Украины

Как сообщил украинский портал «Мукачево.net» со ссылкой на венгерские и словацкие СМИ, затор достигает 200 метров в длину.

Река Бодрог является притоком Латорицы, который несет воды из Закарпатья через Словакию и Венгрию . Поэтому экологи убеждены, что мусор приплыл именно из Украины, отмечает издание.

По словам специалистов по охране водных ресурсов, если в ближайшие дни из-за осадков поднимется уровень воды, мусорный завал будет грозить и Венгрии.

Издание в этой связи приводит слова жителя Венгрии Петера Часара, который один из первых опубликовал в социальных сетях фотографии засоренной реки. По мнению активиста, на Украине «не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов».