«Черная неблагодарность»: Нардеп из Галичины обратилась к регулятору по поводу «Интера»

«Прошу Национальный совет и вас) лично принять все возможные меры для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире, а также предоставить мне следующую информацию… Какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала «Интер»?» — задалась вопросом Гопко.

Она также назвала позицию канала «украинофобской». Ее возмутили и факты того, что в эфире демонстрировались фильмы совместного украино-российского производства.

Также Гопко попросила уточнить, обращался ли Нацсовет по поводу «Интера» в СБУ

Анна Гопко — народный депутат Украины , родилась во Львовской области в селе Ганачевка.

Примечательно, что свою карьеру журналиста, которая позже привела ее в политику, Гопко начинала в должности корреспондента телеканала «Интер» во Львове

На День Победы в эфире «Интера» транслировались как шествие «Бессмертного полка» по регионам Украины, так и праздничный концерт.

«Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр залит кровью наших соотечественников. И пусть нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это мы восстанавливаем памятники войнам, которые пали, это мы — Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что. Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто», — заявили ведущие концерта.

Это вызвало ненависть у националистов, которые начали пикетировать не только здание канала, но и офис новостного продакшена «Интера» — «Национальных информационных систем», не имевших никакого отношения к наполнению эфира канала.