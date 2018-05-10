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«Черная неблагодарность»: Нардеп из Галичины обратилась к регулятору по поводу «Интера»
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«Черная неблагодарность»: Нардеп из Галичины обратилась к регулятору по поводу «Интера» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Текст своего обращения к главе Нацсовета Юрию Артеменко Гопко разместила в Facebook.
«Прошу Национальный совет и вас) лично принять все возможные меры для прекращения антиукраинской пропаганды в телеэфире, а также предоставить мне следующую информацию… Какие действенные меры планирует принять Нацсовет для прекращения антиукраинской деятельности телеканала «Интер»?» — задалась вопросом Гопко.
Она также назвала позицию канала «украинофобской». Ее возмутили и факты того, что в эфире демонстрировались фильмы совместного украино-российского производства.
Также Гопко попросила уточнить, обращался ли Нацсовет по поводу «Интера» в СБУ.
Анна Гопко — народный депутат Украины, родилась во Львовской области в селе Ганачевка.
Примечательно, что свою карьеру журналиста, которая позже привела ее в политику, Гопко начинала в должности корреспондента телеканала «Интер» во Львове.
На День Победы в эфире «Интера» транслировались как шествие «Бессмертного полка» по регионам Украины, так и праздничный концерт.
«Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр залит кровью наших соотечественников. И пусть нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это мы восстанавливаем памятники войнам, которые пали, это мы — Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что. Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто», — заявили ведущие концерта.
Это вызвало ненависть у националистов, которые начали пикетировать не только здание канала, но и офис новостного продакшена «Интера» — «Национальных информационных систем», не имевших никакого отношения к наполнению эфира канала.
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