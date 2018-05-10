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СМИ: в Польше на группу украинцев напали с битами
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СМИ: в Польше на группу украинцев напали с битами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Группа людей с бейсбольными битами напала на трех украинцев в селе Глоскув под Варшавой, сообщает Gazeta Wyborcza.
По данным издания, пострадавших зовут Николай, Андрей и Руслан, им от 45 до 52 лет. Они работали в Ассоциации водных компаний, занимались очисткой дренажных канав.
" Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали ", — рассказал про них коллега с работы.
Инцидент произошел, когда они пошли за покупками в местный магазин. На выходе их задел незнакомый человек, с которым они вступили в перепалку. Мужчина сказал, что знает, где они живут, и куда-то позвонил.
Когда украинцы шли в сторону дома, перед ними остановились две машины, из которых вышли 6-7 человек. Они достали из багажника бейсбольные биты и напали на украинцев.
Двоим удалось убежать, а третьего, Николая, жестоко избили. Кроме того, у него случился эпилептический припадок. Его доставили в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Кроме того, на тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция ищет подозреваемых и пока не раскрывает подробностей инцидента, однако уточняет, что пока нет оснований утверждать, что нападение произошло на национальной почве.
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