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На украинцев напали с битами под Варшавой
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На украинцев напали с битами под Варшавой 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на местные СМИ. Украинцы, которым от 45 до 52 лет, работали в Ассоциации водных компаний в Глоскуве, что под Варшавой. Их коллеги характеризовали их как спокойных, вежливых и неконфликтных.
3 мая они зашли в местный магазин. После выхода одного из них задел незнакомец из-за чего произошла словесная перепалка.
«По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил», — рассказал сотрудник пострадавших.
Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно загородили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на граждан Украины. Двое из них смогли убежать.
Оставшегося неизвестные поймали и жестоко избили. Во время избиения у мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, множественными кровоизлияниями и откушенным языком.
Розыск нападавших продолжается. Однако подробности следствия не сообщают. В то же время, по словам польских правоохранителей, собранные материалы не позволяют утверждать, что нападение произошло на национальной почве.
После Майдана 2014 года увеличился поток трудовых мигрантов из Украины в другие страны. Одним из основных направлений трудовой миграции помимо России была Польши, количество трудовых мигрантов-украинцев в которой по некоторым оценкам сегодня достигает 2 млн человек. Однако гастарбайтеры из Украины местным населением Польши были встречены настороженно. Не в последнюю очередь это произошло из-за того, что после 2014 года на Украине началась стремительная глорификация запрещенной в РФ УПА, члены которой принимали участие в уничтожении польского населения Украины в годы Второй мировой войны.
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