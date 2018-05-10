Война памяти: почему Киев воюет против «Бессмертного полка» и проиграет

Киевские власти делают все возможное для того, чтобы на «Бессмертный полк» приходило все меньше людей. И пока у них мало что получается — ведь Полк стал не только символом Победы, но и символом Сопротивления.

Это не их победа

9 мая во всем мире состоялась очередная акция «Бессмертный полк» — люди несли таблички с портретами своих родственников, погибших от рук нацистов и их приспешников в ходе Великой Отечественной войны. Самой массовой она, понятно, оказалась в России — по данным МВД , на улицы вышло более 10 миллионов человек. Прошла эта акция и на Украине

Прошла непросто. Украинские власти делают все возможное для того, чтобы преуменьшить или выхолостить значение Дня Победы (взять хотя бы официальную цифру в две тысячи участников киевского «Бессмертного полка», хотя там, по мнению многих участников, были десятки тысяч человек), пытаются доказать всем, что украинскому народу этот праздник не интересен. «В обществе есть серьезное нежелание превращать день окончания масштабной войны из трагедии в фарс», — пишут украинские СМИ. И позиция власти вполне логична. Во-первых, для нее (а также для украинствующей части активистов, называющих себя «интеллектуальной элитой» страны) 9 мая действительно стал трагедией. Ведь идейные отцы этой власти — украинские коллаборационисты и прислужники СС — в этой войне проиграли.

Во-вторых, для нее нынешние празднования 9 мая являются не меньшей трагедией. Этот праздник — важнейший позитивный символ советской эпохи. А также одна из основных (наряду с русским языком) скреп, которые объединяют народы постсоветского пространства. Что, в свою очередь, сильно мешает нынешнему украинскому руководству строить на подконтрольной им территории антироссийское государство. Именно поэтому Петр Порошенко так активно и ведет «войну памяти», жертвами которой становятся не только пророссийски настроенные граждане Украины, но и те из них, кто смеет возвеличивать советский и российский периоды истории территории, на которой сейчас находится Украина. Именно поэтому, например, Порошенко и говорит, что нацизм «одолел, прежде всего, украинский солдат» — хотя все вменяемые люди понимают, что украинских солдат как таковых в Великой Отечественной не было, а были солдаты советские.

Война против «Бессмертного полка» — это тоже часть «войны памяти». И не только потому, что это война наследников нацистов с наследниками тех, кто против этого нацизма боролся. Бессмертный полк не позволяет людям забыть о той великой мере, ведь Полк — это, по сути, акция сопричастности. Люди, которые несут портреты своих предков, воевавших против нацистов и их пособников в ходе Великой Отечественной Войны, не только демонстрируют, но и ощущают свою сопричастность к той великой Победе.

Полк сопричастности

Неудивительно, что президент Украины Петр Порошенко прямо выступает против проведения Полка. «Даже „Бессмертный полк“ Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия — участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС , против США и других стран», — заявил украинский президент, по традиции старающийся оправдать свою мракобесную позицию ложью о том, что она является коллективной точкой зрения Запада.

Да, запретить «Бессмертный полк» Украина не может — даже после многих лет (а не четырех, как кому-то может наивно показаться) активной националистической промывки мозгов множество украинцев все равно ощущает свою сопричастность к Победе и стремится эту сопричастность демонстрировать. Однако идею Полка можно максимально «ослабить».

Так, идею можно десимволизировать. Именно поэтому власти, пользуясь украинским законодательством, запретили пронос не только советских флагов, но и георгиевских ленточек. Людей, носивших эти ленточки, задерживали. Идею можно десакрализировать — и именно поэтому украинские манкурты вышли троллить Бессмертный полк с табличками, на которых стояли фотографии персонажей из компьютерных игр. Идею можно маргинализировать — именно поэтому украинские пропагандисты, описывающие сторонников «Бессмертного полка», используют слово «победобесие». Идею можно максимально выжечь из информационного поля — именно поэтому власти спустили своих нацистских собак на телеканал «Интер», который посмел провести концерт под названием «Победа. Одна на всех», а также устами ведущего Андрея Доманского выступил против того, «чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных маршей в нашей столице».

Создавались и иные сложности на пути участников марша. Так, людей задерживали даже за прославление Владимира Путина — в свободной Украине такие слова о главе дружественного государства (а между Киевом и Москвой, как известно, до сих пор действует соглашение о дружбе и сотрудничестве) теперь караются. И это уже не говоря о той атмосфере, которая сложилась вокруг полка — демонстрантов регулярно запугивали националисты, а к некоторым организаторам (в том числе и руководителю украинского Россотрудничества) даже применили насилие.

Сможет ли в итоге Порошенко выиграть в этой Войне Памяти? Вряд ли. И не только потому, что провозглашенная им политика неонацизма долго не протянет (учитывая тотальную деградацию украинского государства, а значит и национальной антироссийской идеи). Сам по себе «Бессмертный полк» для многих является акцией сопротивления действующему режиму, своего рода формой протеста против того, в какую точку Порошенко ведет украинскую государственность. Неудивительно, что с каждым годом на Полк выходит все больше и больше людей — у них пропадает страх, и возрождается ненависть к нацизму. Ненависть их дедов, которая позволила сломить хребет нацистской Германии . Хребет же части нацистской Украины куда как тоньше.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции