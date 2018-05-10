Венгры тащатся от русских напевов

Парламент Венгрии 10 мая избрал Виктора Орбана премьер-министром. За него проголосовали 134 депутата, против — 28. Орбана многие в ЕС относят к евроскептикам, а политические противники называют «другом Путина».

Виктор Орбан, который скоро отметит 55-летний юбилей, избран на должность главы кабинета министров в четвёртый раз. Первый раз он стал премьером ещё в 1998 году в возрасте 35 лет, став самым молодым председателем правительства в истории современной Венгрии.

Во время его правления, в 1999 году, Венгрия, наряду с Чехией Польшей , вступила в блок НАТО . На следующих выборах 2002 года его партия «Фидес» провалилась и на 8 лет ушла в оппозицию.

В 2010-м «Фидес» опять получает большинство мест в парламенте, и в кресло премьера возвращается Виктор Орбан. Он сохранил должность на очередных выборах в 2014-м, а во время последнего голосования его партия набрала 49,6%. Это позволило получить конституционное большинство в парламенте (133 места из 196).

Орбан позиционирует себя как поборник традиционных ценностей и политик, который защищает права венгров перед лицом евробюрократии. Сейчас, во время утверждения в должности, он заявил, что целью нового правительства будет «обеспечение безопасности Венгрии и христианской культуры».

Одно из самых больших разногласий Будапешта Брюсселя — отказ Венгрии принимать у себя потоки беженцев. В январе этого года Орбан даже назвал мигрантов «мусульманскими захватчиками».

Не нравится в функционерам Евросоюза и то, что Орбан довольно тепло общается с российским президентом Владимиром Путиным . Последний раз они виделись в конце августа 2017 года. У РФ и Венгрии много совместных экономических проектов. Например, Россия строит новые энергоблоки на АЭС «Пакш», сумма контракта — 12 млрд долларов. Орбан помимо частых переговоров с Путиным также неоднократно говорил о вреде для европейских стран антироссийских санкций. Негативно Орбан также отзывался о срыве газового проекта «Южный поток», предусматривающего строительство газопровода из Россию в Европу в обход Украины . Это предсказуемо дало повод оппозиции обвинять Орбана в том, что он пляшет под песни Кремля. Но это не помешало проголосовать за него и его партию сначала гражданам, а затем и депутатам в парламенте.

— Сложно назвать Виктора Орбана большим другом России. Вообще политика и дружба редко пересекаются друг с другом. Но точно можно назвать Орбана прагматиком. Он поддерживает отношения с российским президентом, они часто встречаются и ведут переговоры. Орбан критикует санкции Евросоюза, введённые против России.

В то же время Венгрия пока не выступила против санкций. В ЕС решения принимаются консенсусом. И когда на повестке дня продление санкций, то на вопрос «кто против?» Будапешт молчит.

У Венгрии довольно непростые отношения с Украиной. В частности, из-за украинского закона об образовании, который предусматривает переход на обучение только на украинском языке. Орбан представляет себя защитником всех венгров в мире, в том числе и на Украине. А это противоречит идеологическим установкам Киева, который не хочет признавать наличие каких-то нацменьшинств. Но в то же время, когда Россия спорила с Украиной из-за газовых контрактов, Венгрия была одной и стран, которая помогла Киеву наладить реверс. Сейчас Украина пользуется реверсом, и Россия ничего с этим поделать не может.

На мой взгляд, высокая популярность Орбана в венгерском обществе обусловлена, в том числе, его умением маневрировать. Его любят не только за то, что он идёт навстречу пожеланиям своих избирателей, выступает против приёма мигрантов, выставляет себя защитником христиан. В Европе есть политики, которые обещают наказать Орбана за неподчинение общеевропейским правилам, Венгрии грозят чуть ли не санкциями. Но пока никаких решений не принято. Просто потому, что никто не хочет ссориться с Венгрией. Да и Орбан может что-то сделать полезное для Евросоюза.