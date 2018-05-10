Украину назвали «выдуманной» страной

В сети появилось видео, на котором агрессивно настроенные участники пророссийской акции «Бессмертный полк» в Харькове назвали свой город русским и заявили, что Украины не существует как государства (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Свои сепаратистские идеи они озвучили в ответ на замечания харьковчан с проукраинской позицией. Запись словесной перепалки опубликована на ютюб-канале «Харьков LIVE».
«Это русская земля, а Украина — искусственно придуманная страна. Не надо нам тут фашизм устраивать!» — говорит пенсионерка, которая представилась как Вера Николаевна.
Кроме того, участники пропагандистского шествия начали обвинять своих оппонентов в том, что они приехали с «бандеровщины» и пытаются осудить их за русскоязычность. Также агрессивные участники митинга уверяли, что являются коренными харьковчанами, а не «привезенными из Белгорода».
«Мы на русском размавляем. А на каком же языке нам говорить? Естественно! Если это родной язык наш, если на нем мама со мной говорила», — выкрикивали в толпе.
Затем в диалог вступила еще одна пенсионерка, которая решила, что Украина живет в американской оккупации. Свое недовольство по поводу этого она выразила в довольно яростной, но очень странной речи.
«Янки, вон из Украины! Мы не колония американская! Все, пошли вон, вместе с вашими бандеровцами и предателями! Чтоб они все на осине повесились!» — кричала женщина.
Пользователей сети весьма разозлило такое поведение участников пропагандистской акции и они отреагировали на скандальное видео многочисленными осуждающими комментариями.
«Это е*аное стадо выживших из ума ватников, в товарняки — и на истинную родину к мокшам в Магадан!», «Боевые бабульки с комсомольским запалом еще не скоро успокоятся», «Не вымрут никак эти макаки. Алла Александровская, с*чка все митинги организовывает. Твари, мало им лугандона — все мечтают и Харьков в руины превратить. Коммунисты первые в случае войны выйдут на улицы встречать врагов с хлебом-солью, на Донбассе дело их рук», «Когда в России кричат „Фашизм не пройдет!“, такое ощущение, что они требуют расширить ворота», «Зомбированные скоты!», «Кучка недобитков российских, которая тает с каждым годом», «Здесь я не вижу ветеранов войны, а лишь тех, кто помогал уничтожать украинцев», «Всех на список и лишить гражданства и пенсий. В Украине нечего делать рашистам», «Совковая пропаганда — самая сильная в мире. Эта бабка и есть предательница, если она отказывается от своей страны. Как к ним вообще уважительно можно относиться?», «Все, кто считает Харьков Украиной — фашист. Изумительная наглость кацапов. Выселить это продажное стадо в Рашку и пусть там целуют ж*пу своему Пукину», — возмущаются пользователи сети.