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На Украине зарабатывают любыми путями
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На Украине зарабатывают любыми путями 

Свободная пресса 1 час назад
Международный валютный фонд дал оценку масштабов украинской теневой экономики.
Как сообщает «ФАН», учитывались не только люди, работающие неофициально, но и те, у которых доход появляется неизвестно откуда. Результат оценки был неутешителен — 45% на Украине приходится на долю теневой экономики.
Не раз говорилось о большом количестве украинцев, выехавших на заработки в другие страны. Госслужба занятости Украины озвучила цифру в пять миллионов, но это далеко не все. Реальное количество убывших — неизвестно. На Украине получил развитие «патриотический рэкет», начало которому положил, запрещенный на территории России «Правый сектор» *. Участники экстремистской организации похищали людей, вымогали деньги, якобы на «благородные цели» в так называемой зоне «АТО». Кроме этого, на Украине большими темпами развивается проституция и суррогатное материнство.
* 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими организации «Украинская повстанческая армия», «Правый сектор», УНА-УНСО, «Тризуб им. Степана Бандеры» и «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.
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