Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом

По мнению Винника, Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом и над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция осуществляла совместно, начиная с 39-го года, фактически с даты начала Второй мировой войны. Парламентарий отметил, что закончилась эта война не девятого мая, а в августе 1945 года, когда была подписана капитуляция Японии

Также Винник уточнил, что украинцы, защищавшие Советский Союз, принимали участие в основных боях в этой войне, которые, по словам политика, пришлись на нынешнюю территорию Украины, а также на Белгород Курск и Сталинград (ныне Волгоград — прим. ред.).

В заключении депутат пояснил, что Украина сыграла одну из ключевых ролей в войне и поэтому украинцы обладают полным правом чествовать не только своих воинов, но и те победы, и делать это можно и в День памяти 8 мая, и в День Победы, 9 мая, который был установлен Советским Союзом.