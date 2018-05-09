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Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом
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Украинский депутат обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом 

360tv.ru 9 мая 2018
Россия хочет «присвоить себе победу над фашизмом» — с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
По мнению Винника, Россия хочет присвоить себе победу над фашизмом и над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция осуществляла совместно, начиная с 39-го года, фактически с даты начала Второй мировой войны. Парламентарий отметил, что закончилась эта война не девятого мая, а в августе 1945 года, когда была подписана капитуляция Японии.
Также Винник уточнил, что украинцы, защищавшие Советский Союз, принимали участие в основных боях в этой войне, которые, по словам политика, пришлись на нынешнюю территорию Украины, а также на Белгород, Курск и Сталинград (ныне Волгоград — прим. ред.).
В заключении депутат пояснил, что Украина сыграла одну из ключевых ролей в войне и поэтому украинцы обладают полным правом чествовать не только своих воинов, но и те победы, и делать это можно и в День памяти 8 мая, и в День Победы, 9 мая, который был установлен Советским Союзом.
Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих подозрениях по поводу того, что акция «Бессмертный полк» может являться частью гибридной войны России.
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