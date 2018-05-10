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Украинская пограничная собака не пустила в Крым полсотни патронов
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Украинская пограничная собака не пустила в Крым полсотни патронов 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Каланчак» украинскими пограничниками, а точнее служебной собакой были выявлены охотничьи патроны, которые пытались ввезти в Крым. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. По данным украинских пограничников, полсотни патронов гражданин сопредельного государства прятал в своем авто.
"Гражданин Украины, житель Одессы, направлялся в Севастополь. Во время осмотра транспортного средства с помощью служебной собаки в багажном отделении пограничники вместе с представителями Государственной фискальной службы выявили 51 патрон к охотничьему оружию", — сообщают в Госпогранслужбе Украины.
Силовики сообщили о происшествии в Каланчакское отделение нацполиции и передали правоохранителям найденные патроны.
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