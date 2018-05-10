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Украинские радикалы планируют нападение на телеканал «Интер»
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Украинские радикалы планируют нападение на телеканал «Интер» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Члены украинской ультраправой партии «Национальный корпус» пообещали устроить новые нападения на телеканал «Интер».
Газета.ру напоминает, что конфликт начался накануне, 9 Мая. Тогда в эфире телеканала прозвучала фраза: «улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников». Представители правых уверены, что речь шла о Бандере, Шухевиче, Коновальце.
Тогда начались первые попытки блокировать офис СМИ. Сегодня появилось новое послание, в котором «Национальный корпус» предупреждает о новых нападениях, но уже без предварительных об этом сообщений.
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