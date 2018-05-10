Украинский депутат смог обойти запрет на георгиевские ленты

Депутат Верховной рады нашел способ использовать георгиевскую ленту, не нарушая закон. Протест против запрета на использование георгиевской ленты выразил представитель партии «За жизнь» Нестор Шуфрич . Политик возложил на Могилу Неизвестного солдата цветы, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.

Такая вариация георгиевской ленты, по его словам, позволяет использовать символ победы, не нарушая закон. Напомним, 15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, согласно которому использование ленты грозит нарушителю штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов.

«Я выразил протест относительно запрета георгиевской ленты. Один из букетов гвоздик, который я сегодня возложил на Могилу Неизвестного Солдата, был перевязан черной и оранжевой лентами по отдельности. То есть я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой», — цитирует слова Шуфрича РИА «Новости»

Парламентарий добавил, что «украинцы не имеют права отказываться от символов победы».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Киеве прошла акция «Бессмертный полк», у участников отнимали георгиевские ленты. Марш проходил без запрещенной на Украине советской символики, однако некоторые участники прошли в советской военной форме. Колонну сопровождали полицейские. Перед началом марша они отняли георгиевскую ленту у мужчины.