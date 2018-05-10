Оргкомитет ЯМЭФ выделит квоту для украинской делегации в 2019 году

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Организаторы Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в 2019 году впервые выделят квоту для украинской делегации в количестве более 10 мест. Об этом газете «Известия» сообщил сопредседатель оргкомитета форума и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

"Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества", — сказал он.

Назаров выразил надежду, что инициатива поможет снизить напряженность в двусторонних отношениях, а также «устранить недружественную риторику Киева в отношении форума». «Москва и Киев обречены на сотрудничество, учитывая культурную и историческую близость наших народов. Поэтому прибытие украинской делегации в российский Крым может стать отправной точкой для налаживания диалога», — считает он.

Количество участников ЯМЭФ в этом году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 30% — до 3,1 тыс. человек. При этом 612 участников форума представляли 71 страну. В числе иностранных гостей — известные бизнесмены и политики, в том числе члены Европарламента , национальных парламентов, мэры городов, представители органов власти разных уровней, общественных организаций, экспертного и научного сообщества, средств массовой информации.

Германии, Италии и Франции, Украины. В частности, ЯМЭФ посетили делегации Австрии Чехии и ряда других европейских стран, представители КНР . Многочисленной была делегация из Сирии — порядка 80 человек. Кроме того, по словам Назарова, на форум приехали и представители Великобритании

Пятый Ялтинский экономический форум пройдет в Крыму 17-20 апреля 2019 года.