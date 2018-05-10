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Украинских политиков пригласят на экономический форум в Крыму
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Украинских политиков пригласят на экономический форум в Крыму 

Газета.Ru 1 час назад
Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров рассказал "Известиям", что организаторы форума в 2019 году впервые выделят квоту на участие украинской делегации.
"Для нас очень важно, чтобы форум начали посещать украинские журналисты, предприниматели, бизнесмены и политики. Это может снизить напряженность между двумя странами и устранить недружественную риторику Киева в отношении форума и его зарубежных гостей", — сказал Назаров.
Также он отметил, что российская сторона надеется на налаживание конструктивного диалога с Украиной.
В Верховной раде, по запросу «Известий», заявили о готовности некоторых политиков поехать в Крым для налаживания диалога с российской стороной.
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