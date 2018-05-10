Ещё
Украина сможет поучаствовать в экономическом форуме в Ялте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина сможет поучаствовать в экономическом форуме в Ялте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что оргкомитет форума в 2019 году впервые выделит квоту для украинской делегации.
Как отметил Назаров в интервью газете "Известия", важно, чтобы форум начали посещать украинские журналисты, предприниматели, бизнесмены и политики. Это может способствовать снижению напряженности между странами.
"Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества", — сказал он.
В оргкомитете ЯМЭФ также рассказали, что специальная квота — более десяти мест — будет выделена для представителей Украины впервые, добавляют "Известия". Решение о конкретной цифре будет пока не принято.
Ранее сообщалось, что V Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.
ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли республику Крым, остальные — 45 регионов России. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирии.
РИА Новости: последние новости
В Житомире произошла потасовка из-за флага с надписью "На Москву" Пушков высмеял Порошенко, "подписавшего" акт о капитуляции Германии Косачев прокомментировал нападение на главу Россотрудничества в Киеве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов787
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»181
ПВО Сирии отражают израильскую атаку53
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент409
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине682
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение