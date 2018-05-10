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Депутат Верховной рады нашел способ обойти запрет на георгиевские ленты
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Депутат Верховной рады нашел способ обойти запрет на георгиевские ленты 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, один их лидеров партии «За жизнь» Нестор Шуфрич выразил протест против запрета на георгиевскую ленту и возложил на Могилу Неизвестного Солдата цветы, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.
Политик заявил, что украинцы не имеют права отказываться от символов победы, поэтому он перевязал букет гвоздик собственной вариацией георгиевской ленты.
"Я выразил протест относительно запрета георгиевской ленты. Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы. Один из букетов гвоздик, который я сегодня возложил на Могилу Неизвестного Солдата, был перевязан черной и оранжевой лентами по отдельности. То есть я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.
На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.
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