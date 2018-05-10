Депутат Верховной рады нашел способ обойти запрет на георгиевские ленты

Политик заявил, что украинцы не имеют права отказываться от символов победы, поэтому он перевязал букет гвоздик собственной вариацией георгиевской ленты.

"Я выразил протест относительно запрета георгиевской ленты. Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы. Один из букетов гвоздик, который я сегодня возложил на Могилу Неизвестного Солдата, был перевязан черной и оранжевой лентами по отдельности. То есть я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.