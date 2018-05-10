Украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер»

Устроившие акцию протеста перед зданием телеканала «Интер» украинские радикалы кинули «коктейль Молотова».

Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Уточняется, что возле здания Национальных информационных систем, где располагается редакция телеканала, собралось около 30 человек.

Отмечается, что когда ступеньки здания, куда была кинута бутылка с зажигательной смесью, загорелись, огонь сразу же принялись тушить полицейские.

Вскоре после этого протестующие стали расходиться.

Ранее националисты забаррикадировали здание телеканала ZIK шинами и перекрыли вход, затянув его рабицей.