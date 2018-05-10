На Украине националисты блокировали работу телеканала за показ концерта 9 мая 

Напомним, весь день 9 мая боевики запрещенной в России организации «Национальный корпус» и прочих группировок откровенно неонацистского толка блокировали работу телеканала, требовали не показывать концерт, а когда он все-таки вышел в эфир — забросали вход на телеканал пиротехническими изделиями и бутылками с зажигательной смесью. К счастью, пожарные, предполагавшие такое развитие событий и дежурившие у здания, не дали распространиться огню дальше ступеней.
Следует понять, что вызвало гнев придворных радикалов. Это слова, сказанные ведущими концерта, и анонсировавшиеся телеканалом. «Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников. И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так! Нас много!» — сказали они. Также со сцены прозвучали знаменитые слова «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами» из обращения Вячеслава Молотова к народам СССР 22 июня 1941 года. Завершился же концерт исполнением песни «День Победы», которую весь зал пел стоя.
О том, что националистическое меньшинство в сегодняшней Украине может доминировать только за счет безнаказанности и поддержки властей, свидетельствует и то, что концерт на «Интере» получил небывалый по украинским меркам рейтинг. По данным мониторинговой компании «Коммуникационный Альянс», аудитория телеканала в День Победы составила 13 миллионов человек. В разы больше рейтингов лояльных властям конкурентов, не заметивших праздник либо навязывавших зрителям бредовые идеологические мотивы о непреходящей роли бандеровских банд и дивизии СС «Галичина» в победе над нацизмом. «9 мая телеканал „Интер“ стал абсолютным лидером телеэфира на Украине. Дорогие телезрители, друзья, спасибо, что мы вместе!» — так прокомментировала рекордный рейтинг пресс-служба «Интера».
Впрочем, проблемы у телеканала только начинаются: неонацисты объявили мобилизацию и обещают наказать персонально владельцев «Интера».