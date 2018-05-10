Порошенко обсудил с Макроном и Меркель реализацию Минских соглашений 

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном «дорожную карту» реализации минских договоренностей по Донбассу с привлечением миротворцев ООН.
"Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, «дорожную карту» имплементации минских соглашений обязательно с использованием элемента миротворцев", — сказал Порошенко в четверг журналистам в Ахене, его заявление транслировали украинские телеканалы.
По мнению Порошенко, минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе.