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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель реализацию Минских соглашений
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Порошенко обсудил с Макроном и Меркель реализацию Минских соглашений 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном «дорожную карту» реализации минских договоренностей по Донбассу с привлечением миротворцев ООН.
"Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, «дорожную карту» имплементации минских соглашений обязательно с использованием элемента миротворцев", — сказал Порошенко в четверг журналистам в Ахене, его заявление транслировали украинские телеканалы.
По мнению Порошенко, минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе.
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