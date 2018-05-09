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Порошенко унизил ветеранов
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Порошенко унизил ветеранов 

News.ru 10 часов назад
Фото: News.ru
Своим высказыванием об акции «Бессмертный полк» президент Украины Пётр Порошенко унизил ветеранов, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее украинский лидер сказал, что «Бессмертный полк» для России — «будто настоящее подразделение современных вооружённых сил», а его миссия — участие в гибридной войне, «которую Москва ведёт разными методами» против Украины, Евросоюза, США и других стран.
«Человек, у которого нет совести, может как угодно унижать ветеранов, унижать дело, за которое они боролись, не щадя свои жизни, унижать даже память тех, кто ушёл», — цитирует Затулина РИА Новости.
С 2015 года из официального названия Дня Победы на Украине исчезло упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь украинцы именуют праздник Днём Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
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