Порошенко унизил ветеранов

Ранее украинский лидер сказал, что «Бессмертный полк» для России — «будто настоящее подразделение современных вооружённых сил», а его миссия — участие в гибридной войне, «которую Москва ведёт разными методами» против Украины, Евросоюза США и других стран.

«Человек, у которого нет совести, может как угодно унижать ветеранов, унижать дело, за которое они боролись, не щадя свои жизни, унижать даже память тех, кто ушёл», — цитирует Затулина РИА Новости

С 2015 года из официального названия Дня Победы на Украине исчезло упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь украинцы именуют праздник Днём Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.