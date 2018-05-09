Москва ответила на высылку российских репортеров с Украины

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Россия осудила нападение на представителя Россотрудничества в Киеве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Посольство РФ на Украине осудило нападение на руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева и требует от властей страны провести расследование и наказать виновных.
Ранее в среду Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.
"Решительно осуждаем эту циничную акцию взявших на себя за нее ответственность членов одной из экстремистских группировок. Призываем власти провести оперативные следственные действия, привлечь виновных к ответственности и принять все необходимые меры для пресечения бесчинств тех, кому, по сути, предоставлена "свобода рук" и кто действует безнаказанно, не считаясь с международными обязательствами Украины и ее внутренним законодательством, твердо надеясь на благосклонность местной Фемиды", — сообщили РИА Новости в посольстве.
Ранее радикалы не раз нападали на здание Россотрудничества в украинской столице. В феврале около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам Воробьева, в нападении участвовали радикалы из запрещенной в РФ организации "Правый сектор", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра на Украине.
Кроме того, радикалы из организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нападавшие также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур на Украине.
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