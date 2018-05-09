День Победы на Украине: градус праздника понизился

На Украине уже не первый год на 9 мая не проводится военного парада. Однако день этот выходной. И очень многие украинцы выходят на улицы, в том числе и на шествие «Бессмертный полк». Дмитрий из Харькова проехал сегодня на машине, как он говорит, «полукраины». 9 Мая отмечают везде, но это происходит очень спокойно, отмечает он.

Дмитрий житель Харькова «У нас знакомые есть, которая были на акции „Бессмертный полк“, по-моему, в прошлом году. Но я сегодня не был на площади. Те, кого знаю, все друг друга поздравляли по телефону. Наверное, на площадь ходят уже меньше людей. Я сегодня „полукраины“ проехал, сегодня был весь день в переездах: был в Новочеркасске , проезжал Киев, Харьков. Проезжал небольшие города. Люди сегодня на площади праздновали по-своему».

Михаил из Киева считает, что очень многие как раз не идут на улицы отмечать День Победы, так как считают, что этот праздник слишком политизирован. Впрочем, есть и те, кого именно это в нем и привлекает, говорит он.

Михаил киевлянин «Праздник слишком политизирован, поэтому не скажешь, что он всенародный. Говорят, что людей было много. Но сложно сказать, если такие политически озабоченные люди, для них это победа. А есть люди, которые просто устали от очень сильной политизации, разделения людей. Праздник проходит с гораздо более низким градусом, чем в России . Военного парада нет. „Бессмертный полк“ поменьше».

По сводке украинского МВД , в праздновании годовщины победы состоялось около 1600 мероприятий, в них приняли участие более 460 тысяч человек. Но многие происходившего не заметили. Так, например, все одесситы, которых обзвонил Business FM были кратки, как и житель этого города Дмитрий.

Дмитрий одессит «Мы сегодня весь день ходили по своим делам, поэтому я ничего не видел, ничего не слышал, не участвовал во всем этом. Был занят своими делами и работал».

Грубых и массовых нарушений порядка в Украине на праздновании Дня победы зафиксировано не было. По данным МВД, было задержано 28 человек, в отношении 16 из которых составлены административные протоколы, в частности, за «изготовление и пропаганду георгиевской ленты». А против пятерых — уголовные дела за «Изготовление, распространение коммунистической или нацистской символики».